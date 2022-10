Wta 125 Tampico 2022 | fantastica Cocciaretto | sconfigge Linette e si prende il titolo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una splendida Elisabettabatte in finale Magdae conquista il prestigioso Wta 125k di. In Messico arriva ilpiù importante della giovane carriera del talento azzurro, capace di concludere nel migliore dei modi una settimana. Dopo aver sconfitto tante avversarie di spicco, tra cui la Top 30 Bouzkova, nell’atto conclusivoha superato la polaccacon il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-1. Dopo due set combattuti, nel terzo l’azzurra è salita in cattedra ed ha potuto alzare le braccia al cielo dopo 2h32?. Grazie a questo risultato,sale al numero 64 delle classifiche, ritoccando il suo best ranking. Un risultato fantastico e che lascia ben sperare in vista della prossima stagione, dove ...

Nella notte italiana appena trascorsa, Elisabetta Cocciaretto ha dato seguito alla sua settimana di grande tennis conquistando il primo torneodella carriera . Trofeo messo in bacheca grazie ...Nella notte italiana, dall'altro capo del mondo, ecco andato in scena l'atto decisivo delmessicano 'Abierto Tampico' , con la finale dominata dalla portacolori italiana, e provinciale, sulla ...Una splendida Elisabetta Cocciaretto batte in finale Magda Linette e conquista il prestigioso Wta 125k di Tampico.Grande giornata per le atlete del bel Paese: dopo il successo della Cocciaretto in Messico, anche la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana conquista un torneo, in Spagna.