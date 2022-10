Tuttosport – Fantacalcio Salernitana | Nicola su Bradaric e Daniliuc

(Di domenica 30 ottobre 2022) 2022-10-30 22:30:17 Arrivano conferme da TS: ROMA – “Siamo usciti soddisfatti e contenti per il livello della partita che abbiamo fatto. Gli avversari che avevamo di fronte ci costringevano a a fare uno step migliorativo. Abbiamo accompagnato molto bene l’azione nella ripresa e gestito i momenti, giocando sempre da squadra. I ragazzi si tolgono una grande soddisfazione, la Lazio arrivava da cinque partite molto importanti. Sono contento per la terza vittoria nelle ultime quattro”. Queste le parole di Davide, allenatore della, dopo lo storico successo all’Olimpico contro la Lazio. Sui singoli: “Credo in tutti i ragazzi della rosa, non faccio distinguo. Sono contento di tutti, vecchi e nuovi. Sono molto contento perche ha sfruttato l’occasione dall’inizio. Piatek è arrivato quest’anno, ...

Tuttosport

MONZA - Il Monza dopo i terribili fatti di Assago, che hanno visto coinvolto pure il difensore Pablo Marí , ha chiesto in rinvio della partita di lunedì contro il Bologna alla Lega Serie A. "Abbiamo ...MONZA - Buone notizie per Raffaele Palladino che per la gara contro il Bologna , ritroverà il centrocampista Nicolò Rovella . La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC ha infatti accolto il ... Fantacalcio Spezia, rammarico Gotti: "Pesa il rosso a Nikolaou" Il tecnico: "La squadra non mi ha mai deluso dal punto di vista dell'atteggiamento. Ce la siamo giocata contro un undici che ha più qualità di noi" ...CREMONA - L' Udinese pareggia allo Zini contro la Cremonese (0-0), queste le parole post-partita del tecnico dei biaconeri Andrea Sottil, ai microfoni di Dazn. "Ho visto una partita tambureggiante, co ...