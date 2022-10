Tennis | Auger-Aliassime pigliatutto a Basilea | terzo titolo di fila e qualificazione alle Atp Finals

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Finale di stagione illegale per Felix, che si conferma ilta più in forma di tutto il circuito e conquista l’Atp 500 di2022.consecutivo per il canadese, che non ha mai perso il servizio in tutta la settimana ed ha allungato a 13 la sua striscia di vittorie consecutive. Inevitabile laAtpdi Torino senza neppure dover attendere il ‘Mille’ di Parigi-Bercy. Il malcapitato ad affrontarlo nell’atto conclusivo in Svizzera è stato Holger Rune, anche lui reduce da un(a Stoccolma) ed alla terza finale di. Per il danese c’è stato poco da fare tanto che, dopo 1h38?, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-5. Per lui comunque ...