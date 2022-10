Spinalbese senza freni con la De Donà | arrivano le urla

Leggi su biccy

(Di domenica 30 ottobre 2022) Archiviata la simpatia per Ginevra Lamborghini, Antoninosi è avvicinato molto a Giaele De. I due venerdì notte si sono appartati e sono finiti sotto le coperte. Fuori dalla casa le immagini hanno fatto il giro del web e in molti non l’hanno presa bene, soprattutto i famosi ‘Gintonic’, eredi dei ‘Jerù’. Ieri infatti alcune ragazze sono andate fuori dalla casa di Cinecittà adre un messaggio molto chiaro per l’ex compagno di Belen Rodriguez: “Anto ti preghiamo, fermati. Stai facendo una brutta figura, una figura di m**da“. Subito dopo il GF ha messo la musica per coprire le grida, ma ormai il gieffino aveva sentito tutto. Comunque la tipa che oggi hato ad Antonino ” fermati che stai facendo una figura di ” , ci ha proprio azzeccato questo è andato di zucca e no non è quella di halloween. ...