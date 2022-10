Sacchi | “Vlasic ha grande qualità e si muove per la squadra a tutto campo”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Arrigo, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Nikolae su altri calciatori in forza al Torino

Pianeta Milan

Allenatore: Gasperini 7 Arbitro:di Macerata 5.5 Note: Spettatori: 11.970. Ammonito Rovella. ... Torino - Lecce 1 - 0 Rete : 40' ptTorino (3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic 6.5; Djidji 6,...Arbitro :di Macerata. Reti : nel st 13' Hojlund, 20' Marlon (aut.). Angoli: 9 a 4 per l'... A decidere il match il gol dial 40'. In classifica i granata salgono al 4° posto insieme a ... Sacchi: “Milan, a Leao manca continuità. Contro il Torino non sarà facile” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...