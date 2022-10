Calcio | Serie A 2022 | colpo del Torino! I Granata battono 2-1 il Milan

(Di domenica 30 ottobre 2022) Non finiscono le sorprese nella scoppiettante dodicesima giornata del Campionato didi. Dopo la clamorosa vittoria fuori casa della Salernitana ai danni della Lazio, nel posticipo della domenica a far saltare il banco è stato il Torino che ha sconfitto la corazzata delcon il risultato di 2-1. Una partita lucida quella affrontata dagli uomini di Ivan Juric, bravi a reggere l’urto ad alcune variabili inaspettate. Dopo un primo quarto d’ora prevalentemente a trazione rossonera, con il fenomeno Leao andato vicino alla rete per ben due volte, il Toro comincerà ad alzare concretamente la testa dopo il 20? facendo capolino nell’area avversaria con un destro di Pellegri. Ma il momento spartiacque della partita arriverà quindici minuti dopo, precisamente al 35?, istante in cui Lukic da punizione ...

Il Milan cade sul campo del Toro: tante insufficienze in casa rossonera (si salvano solo in tre). Nel Toro brilla Djidji, autore del vantaggio e migliore in campo: tutti i ...Torino, 30 ott. - (Adnkronos) - Il Torino sconfigge 2-1 il Milan nel posticipo domenicale della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per i padroni di casa in gol ...97' Fine della partita. Brutta prestazione del Milan che perde 2-1. I rossoneri tornano a perdere in trasferta in Serie A dopo 17 partite di fila. 91' Calcio punizione per il Milan da posizione ...