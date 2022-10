Veronica Ursida | “Guardate fino alla fine” | Il video alla Marilyn conquista i fan

(Di sabato 29 ottobre 2022)è riuscita a stregare tutti con ilpostato su Instagram, tanto da essere paragonataleggendariaMonroe.si è fatta conoscere al grande pubblico graziepartecipazione a “Uomini e Donne”. Mentre si trovava sul trono Over ha conosciuto diversi spasimanti rimasti affascinati dsua bellezza e dal suo carattere determinato., ilMarylini fan (via Instagram)Il programma le ha permesso di incontrare il cavaliere Giovanni Longobardi, con il quale ha avuto una frequentazione anche fuori ...

Nonostante sia lontana ormai da tempo dello studio di Uomini e Donne ,continua ad osservare le dinamiche del programma di Maria De Filippi e ha le idee chiare su alcuni protagonisti del trono over come Armando Incarnato , Ida Platano e Roberta Di Padua . ...Dopo, anche l'ex dama Anna Tedesco ha concesso un'intervista ai microfoni di Tvpertutti.it. L'ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, non ha risparmiato ...Veronica Ursida critica alcuni protagonisti del trono over prima di tutto Amrando Icarnato, Ida Platano e Roberta Di Padua ...Veronica Ursida sputa veleno sulla nuova edizione di Uomini e Donne, a cominciare dal protagonista del trono over Armando Incarnato.