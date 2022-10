“Neta zò la machina” | Karate Kid rivisto in dialetto dal Vava è tutto da ridere

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nuova trovata dell’artista bergamasco Danielessori, meglio conosciuto come77. Questa volta il poliedrico cantante ha doppiato una scena del film Per vincere domani – TheKid (1984), pellicola apripista di un franchise di successo dedicato al mondo del. Lo spezzone è quello celebre in cui il maestro Miyagi spinge il suo allivo Daniel a passare la cera con la mano destra, e poi a toglierla con quella sinistra, a tutte le auto che possiede. Un modo per insegnargli il sacrificio e la dedizione da mettere nei combattimenti. Una scena che, rivista indal, fa decisamente un altro effetto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da77 (@77 ...