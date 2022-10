Messa in tv domenica 30 ottobre | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di30. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

