Incidente al circo Greca Orfei | cade nel vuoto da 4 metri | la trapezista si rompe la testa

Paura e sgomento per il tragicoavvenuto all'interno delGreca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari . Una trapezista di 24 anni è precipitata nel vuoto, durante la sua esibizione senza rete di protezione, e si è ......si esibiva in una Terlizzi (Bari) alla presenza del pubblico. A quanto si apprende l'artista, una 24enne, è ricoverata al Policlinico di Bari in prognosi riservata. Sul luogo dell'la ...TERLIZZI - Paura e sgomento per il tragico incidente avvenuto all'interno del circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari. Una trapezista di ...Un’acrobata è precipitata ieri sera da un’altezza di circa quattro metri mentre si esibiva in un circo a Terlizzi (Bari) alla presenza del pubblico. A quanto si apprende l’artista, una 24enne, è ricov ...