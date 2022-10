Barcellona | Lewandowski fa felice il Bayern Monaco | bonus in arrivo grazie ai suoi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Non solo la somma per la sua cessione: il bomber polacco potrebbe portare altri introiti alle casse dei bavaresi.

A centrocampo Pedri, Busquets e Gavi mentre nel tridente offensivo spazio a Fati,e Demebele. Le probabili formazioni di Valencia -VALENCIA (4 - 3 - 3): Mamardashvili; Correia,......Clasico ha fatto incrinare qualche certezza ed è valso come prova del nove fallita per... Calciomercato Juventus, occhio a Jordi Alba: può andare via dal'gratis' jordi alba ©...17 gol in 16 partite per Robert Lewandowski. L’attaccante polacco si è ambientato alla grande per il Barcellona. L’andamento del calciatore arricchisce le casse del Bayern Monaco portando loro più dei ...Lewandoski, uno dei pochi dati positivi della stagione del Barcellona, può incrementare le entrate del Bayern Monaco ...