Uomini e Donne | Beatrice Valli è incinta del suo quarto figlio | arriva la conferma

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 ottobre 2022), ex corteggiatrice die influencer di successo, è in attesa del suo, il terzo che avrà dall’attuale compagno Marco Fantini, modello e anche lui ex tronista nel talk show di Maria De Filippi, dove quasi nove anni fa ha conosciuto la. A dare ladella dolce attesa non è stata, bensì il portale The Pipol che l’ha incontrata a un evento e hato l’attesa direttamente su Instagram., Marco Fantini egenitori tris Del resto già negli scorsi giorni i fan più attenti avevano notato chesfoggiava una pancia ...