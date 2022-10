Storia della mia lotta contro la burocrazia | il reddito diffuso di milioni di incompetenti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nell’agosto del 2021 ho passato una mattinata a cercare di farmi dare i miei soldi dalla mia banca: dovevo saldare cinquemila euro al traslocatore che aveva portato i miei mobili da una casa a un’altra, e allo sportellobanca si avvicendavano sempre nuovi funzionari che in sempre più fantasiosi modi si rifiutavano di darmi i soldi con cui pagare il traslocatore in nero. È forse questo un articolo sull’eroica banca che impedisce i pagamenti in nero qualunque governo ci sia? Mmm, no. Nell’agosto del 2022 ho passato un paio di settimane in questura. Ci andavo quasi tutti i giorni, cercando di capire se avrei mai ottenuto un passaporto con cui poter partire per l’Inghilterra all’inizio di settembre. È forse questo un articolo sul fatto che Milano è una città civile dove c’è un ufficio per i passaporti urgenti, e a Bologna se chiami l’ufficio stampa ...