Miriam Leone e la foto senza filtri | “Importante mostrarsi imperfetti” I commentatori | “Facile quando non hai difetti…”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è bellissima. Ed è bellissima ancheposta”: “ai tempi dei social è un atto magico.un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti. Stamattina mi sono fatta questaappena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda. Buona giornata naviganti”. Questo il post ...

Quest'oggi questa sorte è toccata a. Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto chesia considerata una delle ex Miss Italia più belle della storia del concorso di bellezza. ...Megan Fox e Machine Gun Kelly, che coppia! GUARDA GLI SCATTI... una bellezza genuina TOUR NEI CLUB Muse in concerto all'Alcatraz di Milano: guarda le foto GUARDA GLI SCATTI Adele, dal palco ai banchi 'virtuali' dell'Università... DA "CHI" Matilda ...La ex Miss italia si è presentata sul suo profilo Instagram assolutamente senza filtri. Il suo messaggio però non è stato preso con leggerezza su Twitter ...Una foto, senza trucco, che diventa un potentissimo messaggio di body positivity. Che nel giro di pochi minuti fa il giro dei social (e non solo). Il post è di Miriam Leone, che ha scelto ...