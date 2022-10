Linea d' Ombra | gran finale sabato 29 con Manuel Agnelli

... aggiungere i film vincitori di questa 27esima edizione did'all'albo d'oro e lasciarsi trasportare dai racconti inediti di Manuel Agnelli. Sono queste le coordinate dell'ottavo ed ultimo ...... la "Wagner" scavata dai mercenari di Putin per fermare la controffensiva di Kiev 21 ottobre -... quando si vedranno gli effetti sul campo, in Ucraina 22 settembre - L'dell'atomica dopo i ...Raccontare agli studenti la storia del cinema con un film, combinare i linguaggi audiovisivi alla versatilità delle tecnologie per riprendere il filo della mem ...Venerdì 28 ottobre 2022 per Linea d’Ombra Festival è il giorno numero sette della 27esima edizione. Tre gli ospiti per il ring (Daniele Vicari, Paolo Virzì ...