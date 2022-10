La notte di Jovic

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nelladi Conference League l’uomo in più della Fiorentina è Luka, l’attaccante del Real Madrid ha trovato una doppietta importantissima Nelladi Conference League l’uomo in più della Fiorentina è Luka, l’attaccante del Real Madrid ha trovato una doppietta importantissima. Il serbo sta ritrovando la miglior condizione e partita dopo partita riesce ad essere sempre più incisivo. Sotto porta non sbaglia, anche se avrebbe potuto segnare qualche gol in più nella serata contro l’Istanbul Basaksehir. L’importante per Italiano è recuperare l’attaccante in fase realizzativa, dove è mancato a inizio campionato. Una rincorsa per ritrovare la miglior condizione. Orac’è, si muove bene, lotta e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. La Fiorentina lo aspetta anche in ...