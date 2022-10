Inter | approvato il bilancio Zhang | ' Impegno a lungo termine | il futuro non è in discussione'

L'Assemblea degli Azionisti dell'si è riunita in presenza, per la prima volta dal 2019, e hail bilancio 2021/2022. Dentro a un contesto difficile, tra colpi di coda del covid e crisi internazionale, i risultati sono ...L'Assemblea degli Azionisti dell'hail bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2021/2022. I risultati finanziari della scorsa stagione vedono una crescita di circa 75 milioni dei ricavi consolidati che si ...Milano, 28 ottobre 2022 – L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale S.p.A., riunita in presenza per la prima volta dal 2019, ha approvato il bilancio consolidato ... competizione in cui Inter ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...