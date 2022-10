In circolazione la truffa SMS NoiPA | cosa fare alla ricezione

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non va di certo sottaciuta la nuovaSMSai danni di potenziali vittime tra i dipendenti pubblici. Un messaggio di testo, all’apparenza innocuo, sta raggiungendo un numero interessante di italiani. Ed è per questo motivo che il team del sistema che il Ministero dell’Economia e delle Finanze usa per la gestione del pubblico impiego sta lanciando i suoi specifici avvisi al riguardo, per mettere in guardia chiunque dal pericolo. Come si concretizza l’ultima? Il nuovo SMSnon è inviato naturalmente dal sistema del MEF ma piuttosto da hacker organizzati. Nel messaggio si fa riferimento ad un’operazione necessaria da compiere per verificare il proprio cedolino dello stipendio o comunque il rapporto con la pubblica amministrazione di riferimento. Trattandosi di questione lavorativa e all’apparenza ...

