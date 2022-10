CdS – come e quando scade la clausola

Leggi su justcalcio

Il sudcoreano Kim, ormai un leader nel Napoli, ha unarescissoria di 45 milioni di euro, valida però solo per i club stranieri, e sarà attiva la prossima estate, ma solamente per 15 giorni. A spiegare il delicato meccanismo dell'accordo tra azzurri e giocatore asiatico è Mattia Grassani, avvocato del Napoli, in un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss, l'emittente ufficiale della società partenopea. Grassani: "Lanon vale fino al 30 giugno 2023" Dice Grassani: "In estate, ladi Kim Min-jae sarà valida per 15 giorni". Smentito dunque che sia attiva fino al 30 giugno del 2023. L'avvocato spiega anche il motivo di questi tempi brevi: "La volontà della società, laddove ci siano clausole, è quella di limitare in un tempo ...