Cc asserragliato | militari fanno irruzione | morto comandante

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Hanno fattonella caserma di Asso, in provincia di Como, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa del brigadiere Antonio Milia,dopo aver sparato al ...

Hanno fatto irruzione nella caserma di Asso, in provincia di Como, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa del brigadiere Antonio Milia,dopo aver sparato al comandante della stazione. Il luogotenente Doriano Furceri è stato trovato morto. Lo confermano all'ANSA gli investigatori che, dopo l'irruzione dei reparti speciali ...... erain caserma dalla tarda serata di ieri. Un mediatore ha trattato tutta la notte ... in sicurezza, e delle famiglie degli altri, che si trovavano negli alloggi di servizio, a ...Ad Asso (Como), è stato trovato morto il luogotenente Doriano Furceri, comandante della stazione dei carabinieri dove per tutta la notte è rimasto asserragliato il brigadiere Antonio Milia, che nel ta ...Hanno fatto irruzione nella caserma di Asso, in provincia di Como, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa del brigadiere Antonio Milia, asserragliato dopo aver sparato al comandan ...