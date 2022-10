Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Gli eventi datati 28Ieri vi abbiamo detto che Cagliari-Torino del maggio ’73 vide l’esordio in Serie A di Renato Copparoni: il match in Sardegna tra rossoblù e granata del 16 settembre 1979 ha significato il debutto di Roberto Corti, anche lui portiere, 154 presenze nel massimo campionato tra ‘Casteddu’, Udinese e Ascoli. Centonove gare invece (compreso uno spareggio) nel torneo cadetto. E’ nato il 281952, esattamente dieci anni prima di un Sampdoria-Milan che ha significato l’ultima rete di Mario Bergamaschi, in precedenza due scudetti con il Diavolo. E sei decenni fa Gianfranco De Bernardi (Pro Patria) realizzava il primo gol in B. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.