Stadio Maradona | scavalcano dalla Curva inferiore alla superiore | 6 Daspo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le forze dell’ordine hanno emesso 6per 6 persone che tentavano di scavalcarealloNella giornata di ieri sono state sanzionate 13 persone, tra i 19 e i 54 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. È accaduto allo, durante la sfida Napoli-Rangers. I poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 29 anni. Di cui 5 per scavalcamento dal settorea quellodellaA ed un’altra per aver opposto resistenza ad uno steward. Nei confronti dei sei è stata avviata la procedura ...

Ieri sera, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Diego Armando Maradona in occasione dell'incontro di Champions League Napoli - Rangers, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno sanzionato 13 persone. Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura nell'area dello stadio "Maradona" - in occasione dell'incontro di calcio Napoli - Rangers - gli agenti del commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso all'impianto, hanno sanzionato 13 persone. Le forze dell'ordine hanno emesso Daspo per 6 persone che tentavano di scavalcare dalla Curva inferiore alla superiore allo stadio Maradona.