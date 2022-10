Remigi e il caso Morlacchi | Memo | “Gesto involontario”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La mano diche scivola giù oltre la schiena di Jessica. Una molestia in piena regola su Rai1. L’episodio è accaduto venerdì scorso nel programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno". Lo stesso venerdì, dopo la trasmissione — durante la quale in pochi si erano accorti dell’accaduto — è comparso un tweet anonimo che rendeva conto dell’episodio. Da allora, Serena in primis, e tutti i vertici della Rai, si sono stretti accanto a Jessica, leader dei Gazosa, e naturalmente hanno deciso che da lunedì non sarebbe più stato presentein trasmissione. E ora arriva la nota ufficiale di viale Mazzini con la quale comunica la risoluzione del contratto che prevedeva la partecipazione dell`artistaal ...

in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda, in nessun luogo". Serena Bortone , conduttrice del programma ' ...Oggi l'assenza di Memoda lunedì a Oggi è un altro giorno su Rai1 non è passata inosservata e ilsi è ufficialmente aperto. Il cantautore è stato sospeso dopo le indiscrezioni lanciate da ...