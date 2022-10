Memo Remigi palpa Jessica Morlacchi in diretta tv | caos in Rai | Bortone durissima | lui si difende

(Di giovedì 27 ottobre 2022), a causa di quellatina a, è stato sospeso dalla trasmissione Oggi è un altro giorno. Tutto è andato esattamente come ci si aspettava che andasse, dopo l’accaduto dello scorso venerdì quando una spettatrice segnalava con un tweet a quanto successo durante il lancio della trasmissione. In quel video postato dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

'Da lunedìnon fa più parte del nostro gruppo di lavoro.in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per ...Con grande rigore, tradendo dispiacere ed emozione ha detto: 'Come avrete notato da lunedì,non fa più parte del nostro gruppo di lavoro., in questo studio, si è reso responsabile ...Memo Remigi è accusato di molestie. A quanto pare nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno Remigi in diretta tv avrebbe palpeggiato e molestato Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa.Memo Remigi è stato allontanato dal programma "Oggi è un altro giorno" e dalla Rai dopo aver palpato in diretta Jessica Morlacchi.