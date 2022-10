Inchiesta Prisma | Agnelli convoca tutti i dipendenti | la situazione

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Andrea, presidente della Juventus, hato stamattinaper chiarire l’Andrea, presidente della Juventus, hato stamattinabianconeri (inclusi Allegri e Cherubini) per chiarire l’. La volontà del patron è quella di spiegare lae la posizione della società per esprimere un messaggio di compattezza e ribadire la convinzione di aver agito nel rispetto delle norme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... per chiarire la situazione e dettare la linea dopo le novità emerse proprio in questi giorni sull'. A rapporto tutti i dipendenti della società, inclusa la dirigenza, Allegri, ...... ma anche con tutte le implicazioni derivanti dalla chiusura dell'che era stata aperta dalla Procura di Torino per far luce sul caso delle plusvalenze e del congelamento degli ...Arrivano ulteriori indiscrezioni dai colleghi di Sky Sport relativamente alla convocazione di questa mattina. Il presidente Andrea Agnelli ha voluto spiegare la situazione per chiarirla nel migliore..L'inchiesta Prisma occupa le pagine di tutti i giornali, con le carte dell'inchiesta, le intercettazioni e le richieste della Procura di Torino. Questa ...