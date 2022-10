Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati | accordo raggiunto in pace

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il matrimonio traè giunto al capolinea. Dopo i rumors di questi mesi e le smentite da parte dell’attore, la coppia si è ufficialmente separata. A raccontare come stanno le cose è Il Massaggero. Secondo il quotidiano romano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

... combattuta a colpi di costosi dispetti (con Rolex, borsette e scarpe griffate fatte sparire) e puerili siparietti social,e Francesca Neri avevano avviato la separazione con ...Come un gatto in tangenziale (2017) Regia : Riccardo Milani Attori : Antonio Albanaese, Paola Cortellesi,, Sonia Bergamasco Due mondi opposti che si incontrano perché i rispettivi ... Claudio Amendola si è separato da Francesca Neri, in tribunale con lo stesso avvocato di Totti I documenti al vaglio del Tribunale civile di Roma. L’attore dei Cesaroni difeso dallo stesso avvocato di Francesco Totti ...Al vaglio del Tribunale civile di Roma c’è un’altra “separazione vip”, oltre a quella di Francesco Totti e Ilary Blasi. È infatti arrivato al capolinea anche ...