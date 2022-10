Associazione Marina | accoglienza e premiazione pescatori

Via Romana 76 DIANO16.00 - 18.00 . Mostra 'Epistola ai naviganti' di Raffaele Rossi Sala 'R. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell'la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. ...... Parco Partenio, Città della Scienza, Ascender, Fondazione Santobono Pausilipon,... è vietata la sosta in quasi tutte le strade da viaa via Acton, per consentire ai 400 autobus ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Troppi pavoni per strada, bando per catturarli a Punta Marina: polemica degli animalisti ...Partito da Trieste il 6 ottobre, giungerà a Roma il 4 novembre prossimo nel Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate C'era anche una delegazione dei soci dell'Associazione ...