Voto di scambio mafioso | arrestata consigliera Comune Bari

Le indagini riguardano un presuntoelettorale politico - mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019. .Dall'attività investigativa, denominata Terra bruciata , sono emerse anche ipotesi dielettorale politico - mafioso con riferimento alle elezioni comunali del 2018. L'operazione ha permesso ...CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal ...Foggia, 26 ottobre 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) - Dalle prime luci dell’alba, tra Bari, Palermo e Taranto, sono in corso arresti nei confronti di 19 soggetti (17 in carcere e 2 agli arresti dom ...