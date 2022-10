Si è spento Ciccio Nizzo | storico principe del popolo della notte di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si èmovidana e del. Era noto a tantissime persone amantivita notturna, con cui per anni momenti di divertimento e allegria insieme alla sua persona. Si ricordano di lui le nottate all’Alien e il Gilda, con l’invenzione del “vippaio”: all’interno dei privé non si entrava, se prima i gestori dei locali non ottenevano il personale consenso di. Un pubblico selezionato secondo il suo gusto, in scelte che andavano oltre la casta sociale. Illo ricorda come un gentiluomo, geniale e capace di lanciare modo. Indimenticabile il suo look coi ...