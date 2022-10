Roma | Mourinho ' non è una gita | vogliamo restare in E League'

- Vigilia di Europa League, ladomani sera sfiderà in Finlandia l'Helsini per la penultima partita del girone.ha come obiettivo la vittoria per sfidare il Ludogorets nell'ultima partita e cercare il secondo posto in ..."Non siamo qui in gita, se perdiamo siamo fuori. Vogliamo vincere e andare avanti in Europa League, non vogliamo tornare in Conference, dove siamo i detentori del trofeo". Così Joséalla vigilia della sfida di Europa League contro l'Helsinki. Queste le parole dell'allenatore ...AS ROMA NEWS – Arrivano buone notizie per i tifosi della Roma che non hanno un abbonamento per vedere le partite dei giallorossi in tv. La sfida contro l’HJK Helsinki, valida per la quinta giornata de ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono concentrato sulla partita. Abbiamo bisogno di vincere per non dipendere dagli altri risultati. Non sarà facile e ...