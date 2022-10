Oggi il governo Meloni chiede la fiducia al Senato

...di 40 Ong contro il rinnovo automatico del Memorandum Italia - Libia L'appuntamento è per, ... "Se entro il 2 novembre ilitaliano non deciderà per la sua revoca, il Memorandum Italia - ...... esono a loro volta alle prese con le bollette per l'illuminazione pubblica e il ... Salvo poi rendersi conto che per ilquella data aveva tutt'altro significato: gli extraprofitti da ...Cingolani ha fatto politiche contro il clima. Quindi è in linea con la visione culturale politica della destra. Cingolani ha rallentato i processi verso l'auto elettrica e le rinnovabili. Noi siamo mo ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...