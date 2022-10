Crede di avere la cistite e va in ospedale | ma scopre di essere incinta di 8 mesi e partorisce a 42 anni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sembravano dolori daquelli accusati da Emanuela, una donna di 42di Caserta, che si era recata all’Sant’Anna e San Sebastiano, dove ha scoperto tutt’altro. Erada 8ed è stata operata con un cesareo d’urgenza, dando alla luce la piccola Laura. La storia è stata raccontata in diretta a Pomeriggio 5: “Nonostante non sia stata mai monitorata, la bambina ha fatto tutti gli esami e sta benissimo” ha detto Emanuela in collegamento mentre sorregge la sua piccola. “È uscita dopo pochi giorni dall’incubatrice, mentre i medici si aspettavano invece una degenza di almeno 2 settimane. In tutti questinon ho mai avuto alcun segno della gravidanza, mai uno scompenso ormonale – ha raccontato la donna nel corso della ...

