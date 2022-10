Covid | Fiaso | ricoveri calano del 5% e intensive stabili

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - Diminuisce, dopo quattro settimane consecutive con il segno più, il numero dei ricoverati, le terapiesono. E' quantosce il report, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, nella rilevazione del 25 ottobre effettuata dagli ospedali sentinella aderenti alla retesi osserva una riduzione pari al 5%. "La diminuzione, tuttavia, riguarda solo i ricoverati 'con', quei pazienti trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero ma in ospedale per curare altre patologie, (-14,4%) mentre i 'per', che hanno sviluppato sindromi respiratorie e polmonari, aumentano di 10 unità (+4,7%)", rileva il report. "L'andamento generale comunque appare tendente al ...