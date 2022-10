Chiara Ferragni in crisi con Fedez? L’imprenditrice digitale rimuove un video | l’accaduto

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), c’ècon il maritoun. Ecco cos’è accaduto sui socialsono una delle coppie più amate ed è anche a tutti gli effetti la coppia più seguita da intere generazioni. La loro storia d’amore fa sognare milioni di follower da diversi anni, dal loro puro amore sono nati Leone e Vittoria.quotidianamente aggiornano i propri follower con tantissime stories su Instagram riguardo la loro quotidianità: dagli innumerevoli appuntamenti di lavoro ai siparietti con i bambini. Leggi anche –> grande fratello vip urlano fuori dalla casa per antonino ecco cosa e ...

Today.it

Di recente ci ha trascorso una vacanza con gli amici anche la influencer numero uno al mondo,. La sontuosa Villa Igiea, oggi hotel di lusso Villa Florio a Favignana. Per completare ...a Sanremo, il suo Festival è già iniziato: le prove sul palco dell'Ariston Fiorello torna in tv su Rai1: 'Ecco cosa farà'. Fan impazziti per il progetto tutto nuovo Il direttore ... Chiara Ferragni allude ad una crisi con Fedez (e poi cancella il video) Chiara Ferragni c'è crisi con il marito Fedez L'imprenditrice digitale rimuove un video. Ecco cos'è accaduto sui social ...L'imprenditrice digitale è protagonista di un nuovo "errorino social" e, dopo aver pubblicato un contenuto su Tik Tok, si rende conto di aver sbagliato e lo elimina ...