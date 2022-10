Borussia Dortmund | quale futuro per Bellingham? La scelta del centrocampista

Commenta per primo Sebastian Haller è tornato ad allenarsi dopo l'operazione per il tumore ai testicoli. A distanza di tre mesi dall'intervento, l'attaccante delha iniziato a lavorare nel centro sportivo dell'Ajax , dal quale il club tedesco l'ha preso in estate per 30 milioni di euro. IL MOTIVO - A spiegare la scelta di Haller di tornare ad ...Buone notizie per Sebastian Haller , che ha finalmente ripreso ad allenarsi individualmente. L'attaccante ivoriano si era trasferito in estate aldall'Ajax, prima che gli venisse diagnosticato un tumore ai testicoli. Dopo l'intervento e la chemioterapia, Haller ha fatto ritorno in campo proprio in questi giorni e lo ha fatto ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il giocatore in queste settimane è ad Amsterdam, e si sta sottoponendo alle cure chemioterapiche. Acquistato in estate dal Borussia Dortmund per sostituire Haaland, l'attaccante ivoriano si è dovuto ...