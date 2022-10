Basket | EuroCup | Brescia soffre a lungo | poi batte Ulm al supplementare e si prende la vittoria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Arriva alla secondainper la Germani. La squadra di Alessandro Magro va sotto per quasi tutta la partita, ma riesce a imporsi sul filo di lana: 90-98 il punteggio finale sul Ratiopharm Ulm con Amedeo Della Valle e Troy Caupain sugli scudi (17 punti per entrambi, 8 assist per l’USA), nonché Kenny Gabriel in doppia doppia da 11 e 12 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano i 23 di un indemoniato Matthew Mobley, vero trascinatore del club tedesco che pure non esce da una forte crisi in corso sia inche inball Bundesliga. Primo quarto che comincia in maniera pesante per la Germani, costretta a subire un parziale di 9-1 con tanti Zugic e Dos Santos. Ci pensano Burns e Gabriel a trovare un controparziale di 0-6, ma non è la miglior ...