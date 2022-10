Atletico Madrid-Bayer Leverkusen | finale incredibile | rigore sbagliato e traversa al 99? VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)eliminato dalla Uefa Champions League 2022/23, questo è il verdetto che arriva dadopo il pareggio maturato contro il. Una grande delusione per gli spagnoli, ingigantita ancor di più dall’errore di Carrasco dal dischetto al 99?. Il calciatore della squadra di Simeone si è fatto parare il penalty dal portiere dal, ma non è finita qui. Infatti dopo la respinta l’Altetico ha preso unae successivamente ha spedito di poco a lato la sfera, fallendo dunque in tre occasioni consecutive l’appuntamento con il gol. SportFace.

Situazione invece drammatica per l'del Cholo Simeone : 2 - 2 in casa con rigore sbagliato da Carrasco al 98' contro il Bayer Leverkusen e, in virtù del successo netto del Porto a ...La partita- Bayer Leverkusen di Mercoledì 26 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata della fase a ...Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata del Gruppo B di Champions League 2022/23.Uno dei gironi più interessanti e ricco di colpi di scena è sicuramente il Girone B. Nonostante sia partita con i favoriti del pronostico, delude l’Atletico Madrid che pareggiando per 2-2 contro il ...