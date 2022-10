Assalto a luogo di culto a Shiraz | almeno 15 morti

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)quindici persone sono morte oggi a, nel sud dell'Iran, in un attacco contro undisciita realizzato da persone armate. "Nove persone sono cadute come martiri e dieci altre sono state ferite dopo che tre terroristi hanno attaccato il mausoleo di Shah Cheragh a", ha annunciato Mizan Online, l'agenzia dell'autorità giudiziaria. Due degli assalitori sarebbero stati arrestati. Intanto, il gruppo dello Stato islamico (Isis) ha rivendicato l'attacco avvenuto oggi contro undisciita a, nel sud dell'Iran, in cui sono morte15 persone. Amaq, l'"agenzia" dell'Isis, ha scritto su Telegram che un membro dell'Isis ha aperto il fuoco contro i fedeli presso il mausolero di Shah Cheragh ...