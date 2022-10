Zoe Cristofoli | “La rapina? È stata molto peggio di quello che è stato scritto Se fossi stata sola ora non sarei qui a raccontarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Vorrei tornare alla normalità, ma ancora la mia mente non è del tutto serena dopo quanto accaduto“. Esordisce così nelle sue storie Instagram Zoedopo tre giorni di assenza dai social, ovvero da quando lei e il compagno, il calciatore del Milan Theo Hernandez, sono stati vittime di una violentanella loro villa di Cassano Magnago, in Brianza. L’influencer è ancora visibilmente scossa da quanto accaduto, provata dalla paura vissuta in quei terribili momenti anche per via della presenza in casa con lei del figlio Theo junior, di soli sei mesi. “Voglio ringraziare quanti ci hanno mandato messaggi di sostegno nei momenti immediatamente successivi alla. Ma dico anche che èdi quantosui giornali: per fortuna non ho niente ...