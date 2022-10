Underdog Meloni | Sono la prima donna premier E stravolgerò ancora i pronostici

(Di martedì 25 ottobre 2022) "laincaricata come presidente del Consiglio dei ministri nella storia d’Italia": nella parte finale del discorso programmatico, Giorgiasottolinea ilto conquistato nelle urne, nonostante gli ostacoli e le difficoltà di rompere quello che nelle parole iniziali aveva definito il "tetto di cristallo". Poi continua rivendicando la sua storia, il percorso che l'ha portata fino a Palazzo Chigi: "Provengo da un’area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e noncerto arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti", aggiunge la leader di FdI, che già nelle prime parole all'Aula "Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’. Lo sfavorito, per semplificare, che per ...

