Tensioni a La Sapienza per un convegno di FdI e Capezzone

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI -questa mattina alla facoltà di Scienze Politiche all'università di Roma Ladove questa mattina erano attesi Danielee dell'onorevole Fabio Roscani per il"Il Capitalismo - Il profilo nascosto del sistema". Alcuni studenti dei collettivi in protesta volevano accedere al, ma sono stati contenuti dalla polizia. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero stati spintoni tra appartenenti alle forze dell'ordine e alcuni studenti. Secondo quanto apprende l'AGI, alle 11 circa gli studenti hanno tentato di entrare nella facoltà e sono stati respinti con brevi cariche di alleggerimento dalla polizia.

