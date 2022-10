Nel pomeriggio replica e poi fiducia della Camera Domani vota il Senato

Radio Studio 93

Pareva davvero che mancassero 5 minuti a mezzanotte… 'Il giorno dopo,del 23 ottobre, la flotta sovietica era in acque cubane, in posizione d'attacco. Qualcuno ipotizzava una ...Sempre domaniè in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è ... Incidente nel pomeriggio di ieri lungo via dei Giardini, ad Aprilia. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, bel tempo al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 17°C, ...Porto Ercole, meteo per Martedì 25 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperature comprese tra 18 e 25°C ...