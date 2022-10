Nadia Toffa | la mamma Margherita | “Sento la sua voce dall’Aldilà Per comunicare con me passa da una terza persona”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ladisente ladi sua figlia. È stata lei stessa a raccontarlo in un libro e la questione è stata ampiamente dibattuta nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 dove Barbara D’Urso ha chiamato in studio Babara Chiappini, Alessandro Checchi Paone, Vladimir Luxuria e la presunta medium Susy Gallesi. Tutto è iniziato proprio dal libro che la signoraRebuffoni ha appena pubblicato con Cristina Corrada, dedita alla metavisione e alla metafonia, ponte di comunicazione video e audio con l’aldilà: “Percon meda una, Cristina, con cui stabilirebbe una connessione spirituale tramite una radioNon è mai andata via, la ...