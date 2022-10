Meloni | Ecco il motto del nostro governo Ed è subito standing ovation

Leggi su liberoquotidiano

"Perché tutti gli obiettivi di crescita possano essere raggiunti, serve una rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e sistema produttivo, che deve essere paritetico e di reciproca fiducia. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e guardato con sospetto. Perché la ricchezza la creano le imprese con i loro lavoratori, non lo Stato tramite editto o decreto. E allora ilsarà 'Non disturbare chi vuole fare'". Lo dice la premier Giorgiaalla Camera per poi passare ai ringraziamenti: "Voglio ringraziare chi si esprimerà in quest'Aula. Un ringraziamento al Presidente della Repubblica Mattarella che non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli. Un ringraziamento ai miei Fratelli d'Italia, alla Lega, a Forza Italia e a Noi Moderati".