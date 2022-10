La sovranità alimentare è di destra o di sinistra? Ecco come nacque l’idea | era il 1996

Leggi su corriere

(Di martedì 25 ottobre 2022) La locuzione è stata usata per la prima volta nelal summit mondiale per l’alimentazione da Via Campesina, che riunisce 182 organizzazioni di contadini di 81 Paesi, per contestare il neonato Wto:era quella di proporre un’alternativa alla liberalizzazione del commercio agricolo e all’industrializzazione dell’agricoltura e dell’alimentazione