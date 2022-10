Il compostaggio umano è legale | si può diventare concime dopo la morte

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilè ormai realtà ed è un’alternativa concreta alla cremazione o alla sepoltura tradizionale: come funziona in procedimento? Ecco dove è stato legalizzato.laper dar vita a nuove piante è un’alternativa decisamente più sostenibile per l’ambiente. La transizione ecologica, ormai, riguarda anche la fine della vita, visto che la cremazione è una pratica che sprigiona grandi quantità di monossido di carbonio. foto Adobe stockIlè una pratica che negli Stati Uniti è già stata resain diversi stati e che, da ora, diventerà una realtà possibile anche in California. Il governatore dello stato, Gavin Newsom, ha firmato la legge per far sì che questa ...

Il Post

Negli ultimi tre anni il cosiddetto "" odei cadaveri era già stato autorizzato in Oregon, Colorado, Washington e Vermont e in Europa è legale solo in Svezia: chi lo ...La nuova frontiera dell'orrore si chiama "" ed è già realtà in diverse regioni degli Stati Uniti: si tratta di un nuovo metodo di smaltimento dei corpi dei defunti, metodo che consiste appunto neldei loro resti ... In California ci sarà il “compostaggio umano” Il compostaggio umano è ormai realtà ed è un'alternativa concreta alla cremazione o alla sepoltura tradizionale: come funziona in procedimento Ecco dove è stato legalizzato.È una pratica che permette di trasformare i corpi delle persone morte in terriccio da usare come fertilizzante ...