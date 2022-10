Cisgiordania | 3 palestinesi uccisi in un raid israeliano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tresono statie 19 feriti in undelle forze israeliane a Nablus, città dellaoccupata dove opera un nuovo gruppo di combattenti. Lo ha affermato il Ministero ...

Tre sono stati uccisi e 19 feriti in un raid delle forze israeliane a Nablus, città della Cisgiordania occupata dove opera un nuovo gruppo di combattenti. Lo ha affermato il Ministero della Salute palestinese. L'aggressione poco dopo la mezzanotte, l'obiettivo i Lions'Den, un gruppo terroristico responsabile di numerosi attacchi.