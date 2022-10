Benfica-Juve | da Rabiot a Neres | è sfida a colpi di pronostici

La partita di stasera allo stadio Da Luz di Lisbona trae Juventus si disputerà senza il supporto della goal - line technology. Lo ha annunciato l'Uefa spiegando che si è trattato di un problema tecnico e che è già capitato oltre volte.Non giochiamo per il pari Infine Record titola in prima pagina "All'attacco" lanciando la volata al, spoi riporta il messaggio di Schmidt alla: " Non siamo una squadra che gioca per il ...A poco più di un mese dall’approvazione del bilancio, in rosso di 250 milioni, da parte del Cda bianconero, potrebbero arrivare ulteriori perdite. Se con il Benfica o con il PSG non dovessero arrivare ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...