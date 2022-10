Sassuolo-Verona stasera in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match dell’undicesima giornata diA. Il posticipo avrà luogo alle 20:45 di lunedì 24 ottobre. L’Hellas ha eguagliato la sua peggior partenza inA dopo le prime 10 partite stagionali nell’era dei tre punti a vittoria: cinque punti come nel 2015/16, in quel caso i rossoblù scesero di categoria a fine campionato. Di fronte unsenza Berardi ma con grandi motivazioni. Ilha perso l’ultimo match casalingo di campionato (1-2 v Inter), con Alessio Dionisi in panchina i neroverdi non hanno mai registrato due sconfitte di fila al MAPEI Stadium. Potrete seguire il match su Dazn e su Sky oltre che insu Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. ...