Sangiovanni conclude il suo tour 2022 con 100 000 biglietti venduti

'Fluo', il nuovo singolo, apre lo show approfondimentoa Wow su Sky TG24: "Fluo non sarà l'unico inedito ai live" L'attesa sialle 21.20, quando si spengono le luci e viene ...... Scipionee Giuseppe Magagnino. 'Il momento dello spettacolo in sé ha come protagonista ... Per noi è favorevole la collocazione temporale'il primo cittadino, 'in una stagione che ...Due auto completamente elettriche e ad impatto zero al posto di altrettanti veicoli ormai obsoleti ed inquinanti: "sono quelli che il Comune di San Giovanni in Marignano otterrà grazie al bando voluto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sangiovanni con il suo concerto al Forum di Assago ci insegna a volare. La recensione ...